Coronavirus, l’Oms lancia l’allarme: la battaglia non è finita| Previsione da brividi (Di martedì 29 settembre 2020) Il Coronavirus fa ancora paura. Un milione di morti ma il peggio non è ancora passato. La Previsione è di raddoppiare con le vittime La battaglia contro il Coronavirus non è ancora finita. I contagi crescono come i morti ed il contatore dei numeri ruota a dismisura. Solo ieri è stato raggiunto un milione di … L'articolo Coronavirus, l’Oms lancia l’allarme: la battaglia non è finita Previsione da brividi proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 29 settembre 2020) Ilfa ancora paura. Un milione di morti ma il peggio non è ancora passato. Laè di raddoppiare con le vittime Lacontro ilnon è ancora. I contagi crescono come i morti ed il contatore dei numeri ruota a dismisura. Solo ieri è stato raggiunto un milione di … L'articolo, l’Omsl’allarme: lanon èdaproviene da YesLife.it.

