Coronavirus, le Regioni si preparano al peggio: riaprono i reparti Covid, pronti 11mila posti in terapia intensiva (Di martedì 29 settembre 2020) L'ultimo bilancio dell' emergenza Coronavirus in Italia è l'ennesimo campanello d'allarme: per la prima volta da fine maggio gli attualmente positivi tornano sopra i 50mila. Contro il lento e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 29 settembre 2020) L'ultimo bilancio dell' emergenzain Italia è l'ennesimo campanello d'allarme: per la prima volta da fine maggio gli attualmente positivi tornano sopra i 50mila. Contro il lento e ...

petergomezblog : #Coronavirus, Gimbe: “Non bastano 17 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale”. Sette regioni sotto la soglia del… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 11,5% Regioni con… - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: ho scritto al Governo per chiedere che si evitino trasferimenti fuori regione del personale scolasti… - MimmoMoramarco : Drammatica situazione per i focolai in #Puglia e #Basilicata con il Sindaco di #Pescariello ...Situazione insosteni… - IMoresi : RT @InessaArmand10: Ricciardi vede e prevede: le regioni a rischio sono, sorpresona!, Lazio e Campania (dai nemici mi guardi Dio) e le solu… -