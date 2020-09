Coronavirus Lazio oggi: il bollettino del 29 settembre (Di martedì 29 settembre 2020) La situazione dei contagiCoronavirus oggi nel Lazio con il bollettino della Regione dopo i 211 casi – di questi 73 sono a Roma – e tre decessi di ieri: articolo in aggiornamento Il bollettino sul Coronavirus nel Lazio ieriCon 2,4 milioni di dosi aggiudicate di vaccino antinfluenzale il Lazio e’ la prima regione italiana per approvvigionamento, neanche una dose dovra’ essere inutilizzata ed e’ per questo che tutto il Sistema e’ stato mobilitato”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Noi – ha proseguito – siamo stati tempestivi nel fare gli ordini poiche’ gia’ il 17 aprile con ordinanza n ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) La situazione dei contaginelcon ildella Regione dopo i 211 casi – di questi 73 sono a Roma – e tre decessi di ieri: articolo in aggiornamento IlsulnelieriCon 2,4 milioni di dosi aggiudicate di vaccino antinfluenzale ile’ la prima regione italiana per approvvigionamento, neanche una dose dovra’ essere inutilizzata ed e’ per questo che tutto il Sistema e’ stato mobilitato”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione, Alessio D’Amato. “Noi – ha proseguito – siamo stati tempestivi nel fare gli ordini poiche’ gia’ il 17 aprile con ordinanza n ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus Campania, De Luca: 'Se contagi non scendono chiuderemo tutto' #coronavirus - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 11,8% Regioni con… - TuttoMercatoWeb : TMW - Lazio, il nuovo acquisto Vedat Muriqi è risultato positivo al Coronavirus - romaforever_it : Viceministro Salute Sileri: 'I giocatori smettano di abbracciarsi e baciarsi, anche dopo un gol'… - claudiopanarel7 : Troppa gente per strada senza mascherina, metropolitane e pullman pieni, in Tribunale non misurano neanche più la t… -