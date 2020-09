Coronavirus, L’Allarme del Pediatra: Abuso di Tamponi Causa Lesioni in Naso e Gola a Bambini (Di martedì 29 settembre 2020) “Siamo solo a settembre e ciò a cui stiamo assistendo, lo dico da Pediatra, è un Abuso di Tamponi Naso-faringei, tanto che gli otorini stanno già segnalando Lesioni in Naso e Gola”. Queste le parole del professor Gian Vincenzo Zuccotti, del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche Sacco e direttore della Clinica pediatrica dell’ospedale Buzzi. … Leggi su youreduaction (Di martedì 29 settembre 2020) “Siamo solo a settembre e ciò a cui stiamo assistendo, lo dico da, è undi-faringei, tanto che gli otorini stanno già segnalandoin”. Queste le parole del professor Gian Vincenzo Zuccotti, del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche Sacco e direttore della Clinica pediatrica dell’ospedale Buzzi. …

piccologabri : Quindi??? Sti ducento migliardi nun ce stanno???? Chiccooooooo #Mentana Perchè continui a sparare caxxate a le 7???… - Louis10147346 : RT @noitre32: Recovery Fund a rischio. L'allarme del ministro per gli Affari europei Amendola: veti incrociati fra gli Stati - Dicarlobus : RT @iltrenoromalido: Pericolosi assembramenti sui treni per Roma, cresce l’allarme contagio - noitre32 : Recovery Fund a rischio. L'allarme del ministro per gli Affari europei Amendola: veti incrociati fra gli Stati - OQuotidianaBlog : Pericolosi assembramenti sui treni per Roma, cresce l’allarme contagio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus L’Allarme Caserta, parrucchieri ed estetiste in piazza contro gli abusivi Sindaco: Situazione drammatica, autorità intervengano l'eco di caserta