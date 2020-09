Coronavirus Italia, bollettino 29 settembre: salgono nuovi casi (1.648) e tamponi (90mila) (Di martedì 29 settembre 2020) In aumento il numero di nuovi contagi registrati in 24 ore, ma sale di molto anche il numero di tamponi fatti (oltre 90mila). Sono 24 i morti, 7 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 29 settembre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). I nuovi casi di Coronavirus in Italia sono 1.648 (contro i 1.494 di ieri), sparsi in tutte le regioni: in testa la Campania con 286, poi il Lazio con 219 e la Lombardia con 203. I nuovi tamponi sono 90.185, mentre ieri erano stati 51.109. Sale il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: a oggi sono 271 (+7). Sulle terapie ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 29 settembre 2020) In aumento il numero dicontagi registrati in 24 ore, ma sale di molto anche il numero difatti (oltre). Sono 24 i morti, 7 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 29(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Idiinsono 1.648 (contro i 1.494 di ieri), sparsi in tutte le regioni: in testa la Campania con 286, poi il Lazio con 219 e la Lombardia con 203. Isono 90.185, mentre ieri erano stati 51.109. Sale il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: a oggi sono 271 (+7). Sulle terapie ...

