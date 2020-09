Coronavirus in Italia, ultime notizie. Scuola: in arrivo i test rapidi. Speranza: “Bisogna fare in fretta” (Di martedì 29 settembre 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – Sono 50.323 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, martedì 29 settembre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale. Ore 7,00 – Scuola: arrivano i test rapidi. Speranza: “Bisogna fare in fretta” – Il ministro della Salute Roberto Speranza dovrebbe firmare a giorni ... Leggi su tpi (Di martedì 29 settembre 2020)in, ledi oggi– Sono 50.323 le persone attualmente positive alin. Qui lesul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte ledi oggi, martedì 29 settembre 2020, legate alin, aggiornate in tempo reale. Ore 7,00 –: arrivano i: “Bisognain fretta” – Il ministro della Salute Robertodovrebbe firmare a giorni ...

