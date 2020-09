Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di martedì 29 settembre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia, il bollettino del 29 settembre Risale leggermente la curva dei contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi registrati sono stati 1648. Un incremento inferiore alle 200 unità, ma bisogna dire che sono stati fatti quasi 40mila tamponi in più rispetto a domenica (90.185). Sale anche il numero dei decessi (24). Continua ad aumentare, anche se in modo ... Leggi su newsmondo (Di martedì 29 settembre 2020) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenzain, ildel 29 settembre Risale leggermente la curva dei contagi in. Nelle24 ore i positivi registrati sono stati 1648. Un incremento inferiore alle 200 unità, ma bisogna dire che sono stati fatti quasi 40mila tamponi in più rispetto a domenica (90.185). Sale anche il numero dei decessi (24). Continua ad aumentare, anche se in modo ...

