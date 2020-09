Coronavirus in Italia, 24 morti e 1.648 nuovi positivi con 40mila tamponi più di ieri. Boom di guariti (Di martedì 29 settembre 2020) Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi martedì 29 settembre del Ministero della Salute . I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.648, a fronte di 90.185 tamponi , ieri erano stati ... Leggi su leggo (Di martedì 29 settembre 2020)in, il bollettino di oggi martedì 29 settembre del Ministero della Salute . Iregistrati nelle ultime 24 ore sono 1.648, a fronte di 90.185erano stati ...

europainitalia : #Coronavirus: via libera di @EUCouncil allo stanziamento di 87,4 mld di € a 16 Paesi UE, nell'ambito dello strument… - repubblica : Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 29 settembre: 1648 nuovi casi e 24 morti - RaiNews : #Coronavirus, 1.766 nuovi casi e 17 morti nelle ultime 24 ore in Italia - serenel14278447 : RT @Corriere: In Italia 1.648 casi e 24 morti. La Campania è la Regione più colpita - _carlottamiller : RT @CorriereUmbria: Covid, è la Campania la regione con il maggior numero di nuovi casi. Poi Lazio, Lombardia e Sicilia (29 settembre) #cov… -