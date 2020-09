Coronavirus, in Campania nuove restrizioni sulla movida, De Luca: “Presa penultima decisione prima di chiudere tutto” (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo l’ordinanza che ha imposto l’obbligo di mascherine anche all’aperto, ora in Campania arrivano nuove restrizioni alla vita notturna. Le nuove misure sono contenute nell’ordinanza 75, valida fino al 7 ottobre. L’esercizio e la fruizione delle attivita’ connesse a cinema, teatri e spettacoli dal vivo, ristorazione e bar, wedding e cerimonie, sono subordinati alla stretta osservanza dei protocolli; inoltre, lo svolgimento di feste e di ricevimenti e’ consentito esclusivamente nel rispetto del limite massimo di 20 partecipanti per ciascun evento e nell’osservanza delle ulteriori misure previste dai protocolli; a tutti gli esercizi commerciali (compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati), dalle 22 e’ fatto divieto di vendita con ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo l’ordinanza che ha imposto l’obbligo di mascherine anche all’aperto, ora inarrivanoalla vita notturna. Lemisure sono contenute nell’ordinanza 75, valida fino al 7 ottobre. L’esercizio e la fruizione delle attivita’ connesse a cinema, teatri e spettacoli dal vivo, ristorazione e bar, wedding e cerimonie, sono subordinati alla stretta osservanza dei protocolli; inoltre, lo svolgimento di feste e di ricevimenti e’ consentito esclusivamente nel rispetto del limite massimo di 20 partecipanti per ciascun evento e nell’osservanza delle ulteriori misure previste dai protocolli; a tutti gli esercizi commerciali (compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati), dalle 22 e’ fatto divieto di vendita con ...

Corriere : In Italia 1.648 casi e 24 morti. La Campania è la Regione più colpita - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 11,5% Regioni con… - rtl1025 : ?? Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.648 nuovi casi di #coronavirus in Italia (1.494 ieri), a fronte di 90.18… - arual812 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 11,5% Regioni con il maggio… - StabiaChannel : #Cronaca #Campania - Coronavirus, 286 positivi in 24 ore. Due i decessi LEGGI LA NEWS: -