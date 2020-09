Coronavirus in Campania, nuova stretta di De Luca su movida e matrimoni: l’ordinanza (Di martedì 29 settembre 2020) Il governatore campano firma l’ordinanza numero 75 per disciplinare la movida su tutto il territorio regionale. È la numero 75 l’ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che disciplinera’ fino al prossimo 7 ottobre la ‘movida’ su tutto il territorio regionale. Misure volte a prevenire e contenere i contagi da covid-19. L’ordinanza stabilisce … Leggi su 2anews (Di martedì 29 settembre 2020) Il governatore campano firma l’ordinanza numero 75 per disciplinare lasu tutto il territorio regionale. È la numero 75 l’ordinanza del presidente della Regione, Vincenzo De, che disciplinera’ fino al prossimo 7 ottobre la ‘’ su tutto il territorio regionale. Misure volte a prevenire e contenere i contagi da covid-19. L’ordinanza stabilisce …

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS, OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA ALL’APERTO Occorre ripristinare immediatamente comportamenti re… - MediasetTgcom24 : Covid, nuove restrizioni in Campania: feste limitate e stop movida #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus Campania, De Luca: 'Se contagi non scendono chiuderemo tutto' #coronavirus - Crusade95058801 : - tvoggi : CORONAVIRUS, NUOVE RESTRIZIONI IN CAMPANIA. FESTE A NUMERO CHIUSO GUARDA IL VIDEO -