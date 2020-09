Coronavirus | il caso Genoa manda in tilt la chat del Napoli | Gattuso cerca di riportare la calma | oggi i tamponi

(Di martedì 29 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 29 settembreAlta tensione in casadopo la notizia della positività di 14 tra calciatori e membri dello staff del, ultimo avversario in campionato di Serie A dei partenopei. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore ladi Whatsapp delè stata letteralmente intasata dai messaggi dei giocatori, preoccupati per un possibile focolaio a Castel Volturno. Tanto che l’allenatore azzurro Gennaroè dovuto intervenire nel tentativo di rassicurarli ela. Ieri i calciatori sono stati a casa con le famiglie Non aiuta il fatto che i calciatori avranno i risultati dei– che saranno effettuati ...

GENOVA - Situazione in evoluzione in casa Genoa dopo l'annuncio di 14 positività tra giocatori e staff, compresi Mattia Perin e Lasse Schone già in isolamento da sabato e domenica scorsi. Dovranno ess ...SAN BENEDETTO - Nelle Marche i nuovi positivi sono 26: 13 in provincia di Ascoli Piceno, 7 in provincia di Ancona e 6 in provincia di Macerata. Questi ...