Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi 29 settembre (Di martedì 29 settembre 2020) I dati aggiornati della Protezione Civile di oggi 29 settembre 2020 sull’andamento del contagio da Coronavirus nel nostro Paese Coronavirus: la Protezione Civile, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. oggi si registrano 1648 nuovi casi positivi al virus che portano il totale da inizio epidemia a quota 313.011. Gli attualmente positivi si attestano invece ad un totale di casi pari a 50.630 con un aumento rispetto a ieri di 307 positivi. I guariti di oggi sono 1316, per un totale di 226.506. Purtroppo, si registrano anche altre 24 nuove morti che portano il totale dei decessi a quota 35.875. Aumentano di 7 unità i ricoveri in ... Leggi su zon (Di martedì 29 settembre 2020) Iaggiornati della Protezione Civile di292020 sull’andamento del contagio danel nostro Paese: la Protezione Civile, come di consueto, ha aggiornato irelativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese.si registrano 1648 nuovi casi positivi al virus che portano il totale da inizio epidemia a quota 313.011. Gli attualmente positivi si attestano invece ad un totale di casi pari a 50.630 con un aumento rispetto a ieri di 307 positivi. I guariti disono 1316, per un totale di 226.506. Purtroppo, si registrano anche altre 24 nuove morti che portano il totale dei decessi a quota 35.875. Aumentano di 7 unità i ricoveri in ...

