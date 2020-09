Coronavirus: Guterres, se non agiamo ora recessione globale (Di martedì 29 settembre 2020) ANSA, - NEW YORK, 29 SET - "Se non agiamo ora, abbiamo davanti una recessione globale che potrebbe spazzare via decenni di sviluppo e rendere completamente fuori portata l'Agenda 2030". Lo ha detto il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 29 settembre 2020) ANSA, - NEW YORK, 29 SET - "Se nonora, abbiamo davanti unache potrebbe spazzare via decenni di sviluppo e rendere completamente fuori portata l'Agenda 2030". Lo ha detto il ...

Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, nel corso dell'evento virtuale di alto livello sul finanziamento allo sviluppo dell'era del coronavirus e oltre organizzato da Canada, ...

Le ultime notizie sull'emergenza Coronavirus nel mondo: i contagio e l'evolversi della situazione in ogni Paese ...

