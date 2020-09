Coronavirus, Guterres (Onu): “Rischio recessione globale” (Di martedì 29 settembre 2020) Guterres (Onu) sul Coronavirus: “Se non agiamo, abbiamo davanti una recessione globale”. ROMA – Intervenuto in un evento organizzato a margine dell’Assemblea Generale, il presidente dell’Onu, Antonio Guterres, ha parlato del Coronavirus: “Se non agiamo ora, abbiamo davanti una recessione globale che potrebbe spazzare via decenni di sviluppo – le parole del numero uno delle Nazioni Unite citato dall’Ansa – e rendere completamente fuori portata l’Agenda 2030“. Guterres: “I Paesi hanno reagito rapidamente” Il numero uno dell’Onu ha ricordato come “i Paesi hanno reagito rapidamente alla crisi, con una risposta fiscale di 1.150 miliardi di dollari a livello globale a partire ... Leggi su newsmondo (Di martedì 29 settembre 2020)(Onu) sul: “Se non agiamo, abbiamo davanti unaglobale”. ROMA – Intervenuto in un evento organizzato a margine dell’Assemblea Generale, il presidente dell’Onu, Antonio, ha parlato del: “Se non agiamo ora, abbiamo davanti unaglobale che potrebbe spazzare via decenni di sviluppo – le parole del numero uno delle Nazioni Unite citato dall’Ansa – e rendere completamente fuori portata l’Agenda 2030“.: “I Paesi hanno reagito rapidamente” Il numero uno dell’Onu ha ricordato come “i Paesi hanno reagito rapidamente alla crisi, con una risposta fiscale di 1.150 miliardi di dollari a livello globale a partire ...

