Coronavirus, giornata nera per l’Italia: boom di decessi nelle ultime 24 ore (Di martedì 29 settembre 2020) Sono 1.648 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 24 morti (ieri, lunedì 28 settembre erano stati 16), che portano il totale a 35.875 dall’inizio dell’emergenza. Da ieri sono stati eseguiti 90.185 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 271, con un incremento di 7 unità. Anche oggi nessuna regione ha registrato zero contagi. Ricoveri ancora in crescita: quelli in regime ordinario sono aumentati di 71 unità (ieri 131), 3.048 in tutto, mentre le terapie intensive salgono di 7 unità (ieri 10), e sono 271.



