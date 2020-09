DiMarzio : I due giocatori del #Dortmund saltano la sfida di Supercoppa #FCBBVB - ECARRATTA : RT @jeperego: Angela #Merkel che spiega il modello matematico secondo cui la #Germania a Natale si potrebbe trovare con 19.200 nuovi casi… - ThManfredi : RT @jeperego: Angela #Merkel che spiega il modello matematico secondo cui la #Germania a Natale si potrebbe trovare con 19.200 nuovi casi… - alinatede : RT @jeperego: Angela #Merkel che spiega il modello matematico secondo cui la #Germania a Natale si potrebbe trovare con 19.200 nuovi casi… - FirenzePost : Coronavirus: Germania limita partecipazione feste in spazi chiusi a 25 persone -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Germania

Ora, grazie alla decisione del Consiglio europeo, è possibile rendere di nuovo forti i Paesi, in particolare quelli del Sud, più colpiti dal coronavirus. Una cosa è evidente: proprio la Germania, il ...La Germania non è preoccupata per i tempi di presentazione del piano di rilancio da parte dell'Italia, condizione per ottenere aiuti ...