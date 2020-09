Coronavirus, Genova Liceo Deledda chiuso per quindici giorni (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo la positività riscontrata in un giovane studente si è deciso per la chiusura dell’istituto per due settimane. Scuola chiusa (Facebook)L’Istituto Linguistico Grazia Deledda di Genova resterà chiuso per due settimana causa Covid. La decisione, in via precauzionale, è stata presa dalla dirigenza scolastica di comune accordo con la locale Asl, dopo il riscontro di un caso di positività nell’istituto. La necessità di garantire una adeguata fase di quarantena, nella tutela di tutti gli studenti e del personale scolastico ha spinto per questo tipo di decisione. Scelta drastica certo, ma ritenuta necessaria per garantire l’incolumità di tutte le persone interessate. Gli studenti quindi, resteranno ancora a casa, dopo un periodo record di riposo ... Leggi su chenews (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo la positività riscontrata in un giovane studente si è deciso per la chiusura dell’istituto per due settimane. Scuola chiusa (Facebook)L’Istituto Linguistico Graziadiresteràper due settimana causa Covid. La decisione, in via precauzionale, è stata presa dalla dirigenza scolastica di comune accordo con la locale Asl, dopo il riscontro di un caso di positività nell’istituto. La necessità di garantire una adeguata fase di quarantena, nella tutela di tutti gli studenti e del personale scolastico ha spinto per questo tipo di decisione. Scelta drastica certo, ma ritenuta necessaria per garantire l’incolumità di tutte le persone interessate. Gli studenti quindi, resteranno ancora a casa, dopo un periodo record di riposo ...

