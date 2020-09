Coronavirus, Galliani: tampone negativo per Berlusconi (Di martedì 29 settembre 2020) Un motivo in più per festeggiare il suo compleanno. Silvio Berlusconi è risultato negativo al tampone per il Coronavirus a cui si era sottoposto ieri. A dirlo è Adriano Galliani, ad del Monza, in occasione della partita della squadra brianzola contro la Triestina per il campionato di serie B. "Ieri il presidente ha fatto il primo tampone negativo, aspettiamo il secondo nei prossimi giorni così potremo dire che sarà uscito, dopo un mese, da questo incubo", ha aggiunto Galliani (Coronavirus: GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di martedì 29 settembre 2020) Un motivo in più per festeggiare il suo compleanno. Silvioè risultatoalper ila cui si era sottoposto ieri. A dirlo è Adriano, ad del Monza, in occasione della partita della squadra brianzola contro la Triestina per il campionato di serie B. "Ieri il presidente ha fatto il primo, aspettiamo il secondo nei prossimi giorni così potremo dire che sarà uscito, dopo un mese, da questo incubo", ha aggiunto: GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

