Coronavirus | Galliani | tampone negativo per Berlusconi

(ANSA) - MILANO, 29 SET - E' risultato negativo il tampone per il coronavirus a cui si è sottoposto ieri Silvio Berlusconi. A dirlo è Adriano Galliani, a.d. del Monza, in occasione della partita della ...Silvio Berlunsco è risiltato negativo al nuovo tampone per il coronavirus. Lo ha rivelato Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza e storico collaboratore del leader di Forza Italia, che de ...