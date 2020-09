Coronavirus, direttore generale Oms: “Italia pioniera per gli altri Paesi, ha controllato il virus grazie a unità e sacrificio” (Di martedì 29 settembre 2020) “L’Italia è stato uno dei primi Paesi a sperimentare una grande epidemia al di fuori della Cina e per molti versi ha fatto da pioniera per altri Paesi. Imparando dall’esperienza di Wuhan, l’Italia ha messo in atto misure forti ed è stata in grado di ridurre la trasmissione e salvare molte migliaia di vite. L‘unità nazionale e la solidarietà, unite alla dedizione e al sacrificio degli operatori sanitari, e all’impegno del popolo italiano hanno contribuito a tenere sotto controllo l’epidemia“. Lo scrive il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in una nota dal titolo “Non è mai troppo tardi per combattere la pandemia”. Il Dg ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 29 settembre 2020) “L’Italia è stato uno dei primia sperimentare una grande epidemia al di fuori della Cina e per molti versi ha fatto daper. Imparando dall’esperienza di Wuhan, l’Italia ha messo in atto misure forti ed è stata in grado di ridurre la trasmissione e salvare molte migliaia di vite. L‘unità nazionale e la solidarietà, unite alla dedizione e al sacrificio degli operatori sanitari, e all’impegno del popolo italiano hanno contribuito a tenere sotto controllo l’epidemia“. Lo scrive ildell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in una nota dal titolo “Non è mai troppo tardi per combattere la pandemia”. Il Dg ...

