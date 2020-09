Coronavirus: contagi stabili, aumentano vittime. Campania-Lazio sorvegliate speciali (Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) – Sono 1.648 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese, a fronte di 90.185 tamponi, quasi 40 mila più di ieri. 24 le vittime, ieri erano state 16, che portano il numero totale a quota 35.875 Il totale complessivo dei contagiati, comprese vittime e i guariti, sale a 313.011. Tra le Regioni, quella con il maggior numero di nuovi casi è sempre la Campania (+286) seguita dal Lazio (+219) e dalla Lombardia (+203). Nessuna regione registra, purtroppo, contagi zero. Campania: STRETTA SU MOVIDA – L’ordinanza firmata dal presidente della Regione stabilisce norme di comportamento inerenti “l’esercizio e la fruizione delle attività ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) – Sono 1.648 i nuovidaregistrati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese, a fronte di 90.185 tamponi, quasi 40 mila più di ieri. 24 le, ieri erano state 16, che portano il numero totale a quota 35.875 Il totale complessivo deiati, compresee i guariti, sale a 313.011. Tra le Regioni, quella con il maggior numero di nuovi casi è sempre la(+286) seguita dal(+219) e dalla Lombardia (+203). Nessuna regione registra, purtroppo,zero.: STRETTA SU MOVIDA – L’ordinanza firmata dal presidente della Regionesce norme di comportamento inerenti “l’esercizio e la fruizione delle attività ...

