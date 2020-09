Coronavirus, contagi ancora troppo alti in Campania: altre 2 persone decedute. Il bollettino (Di martedì 29 settembre 2020) Campania. Resta ancora alto il numero dei contagi nella regione Campania. Sono 286 i positivi di oggi su 6.335 tamponi effettuati. Purtroppo, anche nella giornata di oggi si registrano altri 2 deceduti. 59, invece, sono i guariti. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 286 Tamponi del giorno: 6.335 Totale positivi: 12.455 Totale tamponi: 590.407 ​Deceduti … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 29 settembre 2020). Restaalto il numero deinella regione. Sono 286 i positivi di oggi su 6.335 tamponi effettuati. Pur, anche nella giornata di oggi si registrano altri 2 deceduti. 59, invece, sono i guariti. Questo ildi oggi: Positivi del giorno: 286 Tamponi del giorno: 6.335 Totale positivi: 12.455 Totale tamponi: 590.407 ​Deceduti … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

HuffPostItalia : Il vaccino anti-influenzale aiuta a ridurre i contagi da coronavirus - SkyTG24 : Coronavirus, 107 scuole chiuse e oltre 600 con contagi. La situazione regione per regione - Tg3web : Coronavirus, la mappa dei contagi nel mondo non porta buone notizie. La pandemia miete casi e vittime in India, Bra… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Liguria e della #Sardegna #Coronavirus #COVID19 - 92Spagnolo : #Coronavirus, 1648 contagi e 24 decessi nelle ultime 24 ore. Tutti gli aggiornamenti su @NewsMondo1 -