Coronavirus, bollettino Italia del 29 settembre. La tabella Covid di oggi (Di martedì 29 settembre 2020) Massima attenzione sulla diffusione del Coronavirus in Italia . oggi il bollettino del Ministero della Salute farà il punto su casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie ... Leggi su quotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Massima attenzione sulla diffusione delinildel Ministero della Salute farà il punto su casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie ...

TgrVeneto : #COVID__19 140 contagi in più nelle ultime 24 ore in #VENETO Tamponi massivi in corso, dal #Comelico all'altopiano… - Tg3web : Coronavirus, continua a crescere la curva dei contagi. Il bollettino di oggi supera i 1900 nuovi casi. Arriva poi l… - cronaca_news : Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 29 settembre: 1648 nuovi casi e 24 morti - itapress24 : ?? Bollettino #Coronavirus #29settembre ?? • 1648 contagi • 24 morti • 1316 guariti #COVID19 #COVID - Corriere : In Italia 1.648 casi e 24 morti. La Campania è la Regione più colpita -