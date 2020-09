Coronavirus, bollettino del 29 settembre: boom di contagi in Sicilia, 163, ma aumentano anche i guariti (Di martedì 29 settembre 2020) boom di contagi in Sicilia. Ben 163 i nuovi casi che fanno salire il numero degli attuali positivi a 2.787: 293 i ricoverati con sintomi, 16 in terapia intensiva, +1, e 2.478 in isolamento domiciliare. Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 29 settembre 2020)diin. Ben 163 i nuovi casi che fanno salire il numero degli attuali positivi a 2.787: 293 i ricoverati con sintomi, 16 in terapia intensiva, +1, e 2.478 in isolamento domiciliare.

