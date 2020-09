Coronavirus, bollettino del 29 settembre: 24 morti e 1.648 contagi. Paura per il cluster del Genoa calcio (Di martedì 29 settembre 2020) Ventiquattro morti per Coronavirus, in tutt'Italia, nelle ultime 24 ore. Ieri, 28 settembre, erano stati sedici. E si sono registrati 1.648 nuovi casi (1.494 ieri), a fronte di 90.185 tamponi, quasi 40 mila più di ieri. C'è da aggiungere che il mondo del calcio è in subbuglio per il cluster del Genoa: 14 positivi, di cui undici calciatori e tre componenti dello staff Leggi su firenzepost (Di martedì 29 settembre 2020) Ventiquattroper, in tutt'Italia, nelle ultime 24 ore. Ieri, 28, erano stati sedici. E si sono registrati 1.648 nuovi casi (1.494 ieri), a fronte di 90.185 tamponi, quasi 40 mila più di ieri. C'è da aggiungere che il mondo delè in subbuglio per ildel: 14 positivi, di cui undici calciatori e tre componenti dello staff

repubblica : Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 29 settembre: 1648 nuovi casi e 24 morti - Corriere : In Italia 1.648 casi e 24 morti. La Campania è la Regione più colpita - TgrVeneto : #COVID__19 140 contagi in più nelle ultime 24 ore in #VENETO Tamponi massivi in corso, dal #Comelico all'altopiano… - repubblica : Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 29 settembre: 1648 nuovi casi e 24 morti [a cura di GIOVANNI GAGLIARDI] [… - SkyTG24 : Coronavirus, in Lombardia 203 nuovi casi su 13.791 tamponi -