Coronavirus, allarme in Puglia: attivi 35 focolai (Di martedì 29 settembre 2020) La Puglia sta vivendo in allerta. Dopo la fine della stagione estiva si attesta la presenza di 35 focolai in questa regione. La curva epidemica in Italia continua a salire in modo perentorio. L'ultimo bollettino recita circa 1500 contagi con Lombardia, Lazio, Campania e Veneto in testa per il numero di nuovi positivi.

