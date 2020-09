Coronavirus, Adriano Galliani: “Tampone negativo per Berlusconi, aspettiamo il secondo per dire che è uscito dall’incubo” (Di martedì 29 settembre 2020) Iniziano ad arrivare buone notizie per Silvio Berlusconi, che oggi ha festeggiato il suo 84° compleanno in quarantena. E’ risultato negativo, infatti, il tampone per il Coronavirus a cui si e’ sottoposto ieri il leader di Forza Italia. A dirlo e’ Adriano Galliani, ad del Monza, in occasione della partita della squadra brianzola contro la Triestina per il campionato di serie B. “Ieri il presidente ha fatto il primo tampone negativo, aspettiamo il secondo nei prossimi giorni cosi’ potremo dire che sara’ uscito, dopo un mese, da questo incubo”, ha aggiunto Galliani.L'articolo Coronavirus, Adriano ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 29 settembre 2020) Iniziano ad arrivare buone notizie per Silvio, che oggi ha festeggiato il suo 84° compleanno in quarantena. E’ risultato, infatti, il tampone per ila cui si e’ sottoposto ieri il leader di Forza Italia. A dirlo e’, ad del Monza, in occasione della partita della squadra brianzola contro la Triestina per il campionato di serie B. “Ieri il presidente ha fatto il primo tamponeilnei prossimi giorni cosi’ potremoche sara’, dopo un mese, da questo incubo”, ha aggiunto.L'articolo...

MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? E' risultato negativo il tampone per il #coronavirus a cui si è sottoposto ieri Silvio #Berlusconi. A dirlo è Adriano #Galli… - RattiEnrico : RT @rtl1025: ?? E' risultato negativo il tampone per il #coronavirus a cui si è sottoposto ieri Silvio #Berlusconi. A dirlo è Adriano #Galli… - rtl1025 : ?? E' risultato negativo il tampone per il #coronavirus a cui si è sottoposto ieri Silvio #Berlusconi. A dirlo è Adr… - turgia76 : Non è morto di covid,ma aveva altre patologie!!!!!!! Coronavirus, Adriano Trevisan, primo morto d'Italia stroncato… - CaleffiLinda : RT @atlanticomag: Un fantasma si aggira per l’Europa, un nemico invisibile: e no, non è il coronavirus, di Adriano Angelini Sut https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Adriano Coronavirus, Adriano Galliani: “Tampone negativo per Berlusconi, aspettiamo il secondo per dire che ... Meteo Web Coronavirus, Galliani: "Tampone negativo per Berlusconi"

A dirlo è Adriano Galliani, a.d. del Monza, in occasione della partita della squadra brianzola contro la Triestina per il campionato di serie B ...

Galliani: “Tampone negativo per Berlusconi”

MILANO. È risultato negativo il tampone per il coronavirus a cui si è sottoposto ieri Silvio Berlusconi. A dirlo è Adriano Galliani, ad del Monza, in occasione della partita della squadra brianzola ...

A dirlo è Adriano Galliani, a.d. del Monza, in occasione della partita della squadra brianzola contro la Triestina per il campionato di serie B ...MILANO. È risultato negativo il tampone per il coronavirus a cui si è sottoposto ieri Silvio Berlusconi. A dirlo è Adriano Galliani, ad del Monza, in occasione della partita della squadra brianzola ...