Coronavirus a scuola: il Ministero della Salute raccomanda l’uso di test rapidi per la diagnosi (Di martedì 29 settembre 2020) Il Ministero della Salute pubblica una circolare in cui raccomanda l’uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da Covid-19 nelle scuole. Tra i vari test in uso, si legge nella circolare, il Ministero sottolinea che quello molecolare rimane tuttora il test di riferimento per la diagnosi di SARS-CoV-2 e che i test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo possono essere utili in determinati contesti, come lo screening rapido di numerose persone. Per quanto riguarda poi i test antigenici e molecolari su campioni di saliva, secondo il Ministero allo stato attuale delle conoscenze, ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 29 settembre 2020) Ilpubblica una circolare in cuil’uso deiantigeniciper ladi infezione da Covid-19 nelle scuole. Tra i variin uso, si legge nella circolare, ilsottolinea che quello molecolare rimane tuttora ildi riferimento per ladi SARS-CoV-2 e che iantigenicisu tampone naso-faringeo possono essere utili in determinati coni, come lo screening rapido di numerose persone. Per quanto riguarda poi iantigenici e molecolari su campioni di saliva, secondo ilallo stato attuale delle conoscenze, ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, da Cts via libera a test rapidi per lo screening a scuola #scuola - MediasetTgcom24 : Scuola, in 400 istituti casi di coronavirus: 75 chiusure #scuola - mmaritato : RT @ItalianPolitics: SALUTE. Test rapidi anti-genici a scuola: oggi il Comitato Tecnico Scientifico ha dato il via libera per l’effettuazio… - infoitsalute : Coronavirus scuola, via libera del Cts: sì ai test rapidi - Delorenzoanna1 : Reggio Calabria, allieva del Liceo da Vinci positiva al Coronavirus: attivato il protocollo, la scuola resta aperta… -