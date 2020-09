Coronavirus, 103 positivi a Napoli: muoiono un uomo e una donna. La situazione ospedaliera (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dei 286 nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Campania 103 riguardano il territorio di competenza dell‘Asl Napoli 1 Centro che comprende la città di Napoli e l’isola di Capri. Due i decessi registrati oggi in Campania, entrambi riguardano il capoluogo partenopeo e la sua provincia. Si tratta di una donna di 61 anni residente a Giugliano in Campania e di un uomo di 83 anni residente a Napoli. Negli ospedali napoletani la situazione è la seguente: al Covid Center dell’Ospedale del Mare ci sono 2 pazienti in terapia intensiva, 4 in sub-intensiva e 24 in degenza ordinaria. Al Loreto Mare, ospedale interamente dedicato ai pazienti Covid positivi, ci sono 36 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dei 286 nuovi casi diregistrati oggi in Campania 103 riguardano il territorio di competenza dell‘Asl1 Centro che comprende la città die l’isola di Capri. Due i decessi registrati oggi in Campania, entrambi riguardano il capoluogo partenopeo e la sua provincia. Si tratta di unadi 61 anni residente a Giugliano in Campania e di undi 83 anni residente a. Negli ospedali napoletani laè la seguente: al Covid Center dell’Ospedale del Mare ci sono 2 pazienti in terapia intensiva, 4 in sub-intensiva e 24 in degenza ordinaria. Al Loreto Mare, ospedale interamente dedicato ai pazienti Covid, ci sono 36 ...

Cinque casi accertati di positività al Covid-19 sono stati comunicati, entro le 11 di martedì 29 settembre, dalla sezione di Genetica ...

