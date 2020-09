Coronavirus | 1 milione di morti al mondo

(Di martedì 29 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 29 SET - Ha superato la soglia di unil numero dei decessi legati alnel, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. Il paese più colpito in ...

Ha superato la soglia di un milione il numero dei decessi legati al coronavirus nel mondo, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. Il Paese più colpito in termini assoluti resta gli ...

Il Covid-19 e le misure di lockdown imposte per prevenirne la diffusione hanno spinto milioni di bambini in condizioni di povertà ancora maggiore Secondo una nuova analisi dell’UNICEF e di Save the ...