Coppa di Lega, il Tottenham elimina il Chelsea: Mourinho litiga con Lampard e insegue Dier in bagno [VIDEO] (Di martedì 29 settembre 2020) L'allievo non supera il maestro: il Chelsea di Lampard viene battuto dal Tottenham di Mourinho ai rigori e saluta anticipatamente la Coppa di Lega (Carabao Cup). Dopo 90′ è 1-1, con i gol di Werner e Lamela. Niente supplementari, si va direttamente dagli undici metri e la lotteria premia: decisivo l'errore di Mount. Ma a prendersi la scena è José Mourinho. Il portoghese prima litiga ripetutamente con Lampard, dicendogli: "Senza di me, avresti avuto la stessa carriera di Jack Wilshere, datti una calmata", con i due che vanno avanti per qualche minuto; poi è il turno di Eric Dier essere preso di mira dal suo allenatore, che lo insegue ...

