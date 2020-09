Contrasto a disagio abitativo | tra vecchie criticità e nuove sfide

Leggi su quifinanza

(Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) – Per fronteggiare ilservirebbe un piano per realizzare alloggi con canoni di 300 euro mensili e delle partnership pubblico-privato. Mentre il Programma nazionale per la qualità dell’abitare è un primo passo perpolitiche abitative ma sconta scarsità di risorse e si rivolge solo a soggetti pubblici. Così Legacoop Abitanti, l’Associazione che riunisce le 624 cooperative del settore aderenti a Legacoop, in occasione dell’assemblea congressuale. La proposta è quella di un programma edilizio per la locazione a lungo termine, con l’obiettivo di realizzare 10.000 alloggi (da 60 metri quadrati, costo stimato 150mila euro ciascuno, coperti per 130mila euro con mutuo bancario e 20mila con quota di autofinanziamento privato), prevedendo un ...