Conte tende una mano a Confindustria. “Abbiamo una grandissima sfida, dobbiamo vincerla e lo possiamo fare solo tutti insieme” (Di martedì 29 settembre 2020) “Abbiamo una grandissima sfida, non abbiamo alternative, dobbiamo vincerla e lo possiamo fare solo tutti insieme”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppe Conte concludendo il suo intervento all’Assemblea di Confindustria. “Ci doteremo per il nostro piano di ripresa e resilienza di uno strumento normativo ad hoc – ha aggiunto il presidente del Consiglio -, non c’è altra strada. Una struttura dedicata con norme specifiche e soggetti attuatori dedicati che ci garantisca trasparenza e tempi di attuazione certi”. Il premier ha annunciato, inoltre, che sarà creata una piattaforma digitale “per controllare lo stato di avanzamento delle opere”. “In ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 29 settembre 2020) “Abbiamo una, non abbiamo alternative,e loinsieme”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppeconcludendo il suo intervento all’Assemblea di. “Ci doteremo per il nostro piano di ripresa e resilienza di uno strumento normativo ad hoc – ha aggiunto il presidente del Consiglio -, non c’è altra strada. Una struttura dedicata con norme specifiche e soggetti attuatori dedicati che ci garantisca trasparenza e tempi di attuazione certi”. Il premier ha annunciato, inoltre, che sarà creata una piattaforma digitale “per controllare lo stato di avanzamento delle opere”. “In ...

MPenikas : LN Conte tende una mano a Confindustria. “Abbiamo una grandissima sfida, dobbiamo vincerla e lo possiamo fare solo… - hyperrpressing : @luca7goldenwing Mah, guarda, Conte e' ossessionato dal discorso dell'equilibrio. Comunque il raggio d'azione di Sa… - Faferrari63 : @VittorioSgarbi @stampasgarbi @Adnkronos @ilgiornale @Libero_official @pbecchi Iniziò Berlusconi, adesso abbiamo Co… - MaxStrazze : @Inter_Rompi Oramai conte dal lamentarsi del fatto che sul l inter si tende a sparare a 0, sta passando al prenderc… - evaristobek279 : @pisto_gol Ma perché Conte sul 2 a 1 non ha messo dentro i 2 marines. Tende sempre a ritardare, come in finale El, i cambi -