Conte: "Non si può tutelare l'economia senza salvaguardare la salute della persona" – VIDEO

L'intervento di Giuseppe Conte all'Assemblea di Confindustria: "La politica deve affrontare questa sfida con coraggio".

ROMA – Il premier Conte è intervenuto all'Assemblea annuale di Confindustria. Il presidente del Consiglio, come riportato da Rai News, si è subito rivolto agli imprenditori presenti in sala: "Stiamo vivendo una situazione drammatica. Da settimane le autorevoli testate giornalistiche si stanno domandando come siamo riusciti a dare una risposta efficace nel momento più difficile della pandemia. Abbiamo lavorato sulle condizioni di sicurezza di lavoro con dei protocolli firmati dalle parti sociali. Il principio è che non si può tutelare l'economia senza salvaguardare la salute della persona".

