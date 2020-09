Conte, il premier bifronte si rimangia "solo" Quota 100 (Di martedì 29 settembre 2020) "Quota 100 ed il Reddito di Cittadinanza rispondono ad un progetto di politica economico-sociale di cui questo governo va fiero. Non sono il mantenimento di improvvide promesse della campagna elettorale".Era il 17 gennaio 2019. In una conferenza stampa affollata il premier Conte annunciava il via libera di due delle principali manovre de governo giallo verde. Il tutto con la benedizione dei due vicepremier, Salvini e Di Maio. Alla fine foto, sorrisi con tanto di cartelli tenuti in mano e mostrati con orgoglio al paese. Reddito di Cittadinanza e Quota 100, la conferenza stampa di presentazione www.youtube.com È passato un anno e mezzo e Conte non è più fiero, anzi. Visto che vuole cancellare ... Leggi su panorama (Di martedì 29 settembre 2020) "100 ed il Reddito di Cittadinanza rispondono ad un progetto di politica economico-sociale di cui questo governo va fiero. Non sono il mantenimento di improvvide promesse della campagna elettorale".Era il 17 gennaio 2019. In una conferenza stampa affollata ilannunciava il via libera di due delle principali manovre de governo giallo verde. Il tutto con la benedizione dei due vice, Salvini e Di Maio. Alla fine foto, sorrisi con tanto di cartelli tenuti in mano e mostrati con orgoglio al paese. Reddito di Cittadinanza e100, la conferenza stampa di presentazione www.youtube.com È passato un anno e mezzo enon è più fiero, anzi. Visto che vuole cancellare ...

Acque agitate nella maggioranza. I pentastellati, Di Maio in testa, difendono la misura economica dal tentativo di revisione. Zingaretti chiede ...

Nadef: al via riunione Conte-capidelegazione

Roma, 29 set. (Adnkronos) - Al via a Palazzo Chigi la riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione delle forze di maggioranza per fare il punto sulla Nadef. Presenti anche i responsabili ...

