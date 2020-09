Conte agli industriali: “Non si può tutelare l’economia senza prima salvaguardare la salute dei cittadini” (Di martedì 29 settembre 2020) “In Italia abbiamo afferrato da subito che sarebbe stato impossibile porsi il problema della tutela del tessuto produttivo trascurando la salute delle persona. Lo abbiamo capito sin da quando i lavoratori si sono rifiutati di entrare nelle vostre fabbriche, e non eravamo ancora al lockdown”. Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il suo intervento all’assemblea annuale di Confindustria rivolte agli imprenditori. Conte ha ricordato i giorni immediatamente successivi all’inizio dell’emergenza da Covid-19. E ha aggiunto: “Abbiamo compreso un principio fondamentale: non si può tutelare l’economia senza salvaguardare la salute e la sicurezza dei cittadini“. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) “In Italia abbiamo afferrato da subito che sarebbe stato impossibile porsi il problema della tutela del tessuto produttivo trascurando ladelle persona. Lo abbiamo capito sin da quando i lavoratori si sono rifiutati di entrare nelle vostre fabbriche, e non eravamo ancora al lockdown”. Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe, durante il suo intervento all’assemblea annuale di Confindustria rivolteimprenditori.ha ricordato i giorni immediatamente successivi all’inizio dell’emergenza da Covid-19. E ha aggiunto: “Abbiamo compreso un principio fondamentale: non si puòl’economialae la sicurezza dei cittadini“. L'articolo ...

