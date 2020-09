“Contante, il 2020 è l’anno di rottura col passato. L’uso della carta si è intensificato anche dopo il lockdown”: il rapporto degli operatori. Che ora aprono al patto col governo (Di martedì 29 settembre 2020) Cresce la frequenza con cui usiamo la carta per effettuare un pagamento, aumentano la familiarità con il contactless e con gli acquisti digitali: ecco perché il 2020 è “l’anno di concreta rottura con il passato”, con il contante. Gli ultimi dati sulla diffusione della moneta elettronica nel nostro Paese confermano un trend in costante crescita e che con il lockdown sembra aver subito un’ulteriore accelerazione. Lo rivela l’ultimo rapporto dell’Osservatorio carte di credito e digital payments curato da Assofin (l’associazione degli operatori bancari del credito al consumo), Nomisma e Ipsos. Durante l’isolamento per via del coronavirus, quasi 8 cittadini su 10 hanno fatto acquisti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Cresce la frequenza con cui usiamo laper effettuare un pagamento, aumentano la familiarità con il contactless e con gli acquisti digitali: ecco perché ilè “l’anno di concretacon il”, con il contante. Gli ultimi dati sulla diffusionemoneta elettronica nel nostro Paese confermano un trend in costante crescita e che con il lockdown sembra aver subito un’ulteriore accelerazione. Lo rivela l’ultimodell’Osservatorio carte di credito e digital payments curato da Assofin (l’associazionebancari del credito al consumo), Nomisma e Ipsos. Durante l’isolamento per via del coronavirus, quasi 8 cittadini su 10 hanno fatto acquisti ...

repubblica : Lotta al contante, via le commissioni per tutti i micropagamenti fino a 5 euro - clikservernet : “Contante, il 2020 è l’anno di rottura col passato. L’uso della carta si è intensificato anche dopo il lockdown”: i… - Noovyis : (“Contante, il 2020 è l’anno di rottura col passato. L’uso della carta si è intensificato anche dopo il lockdown”:… - tornins : Ma non sarebbe più facile dire “tra un anno sarà eliminato il contante, organizzatevi”? Siamo nel 2020, il nero in… - esajas1 : RT @La7tv: #coffeebreak 'Il metodo dà risultati, un terzo dei pagamenti sotto i 50 euro sono digitali' -

Ultime Notizie dalla rete : “Contante 2020 «La prigione per me è una seconda casa» E si fa arrestare per andare in cella l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige