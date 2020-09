Consiglio, opposizione si spacca e regge deMa. L’uomo di Carfagna verso l’addio (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si spacca l’opposizione in Consiglio comunale e Forza Italia si divide in due. Il capogruppo azzurro, Stanislao Lanzotti chiede il numero legale poi insieme a Fdi, Lega, Pd, M5s e La Città esce dall’aula. Ma a mantenere la stampella al sindaco di Napoli, Luigi de Magistris restano tra i banchi dell’opposizione il consigliere comunale forzista Salvatore Guangi, Domenico Palmieri (Napoli Popolare) e Anna Ulleto (Gruppo misto). “Abbiamo dimostrato così una volta per tutte che esiste una maggioranza di cui fanno parte anche uomini che dovrebbero stare invece dall’altra parte della barricata” tuona Vincenzo Moretto consigliere della Lega mentre con i colleghi applaude ai consiglieri Nella Sala Baroni del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sil’incomunale e Forza Italia si divide in due. Il capogruppo azzurro, Stanislao Lanzotti chiede il numero legale poi insieme a Fdi, Lega, Pd, M5s e La Città esce dall’aula. Ma a mantenere la stampella al sindaco di Napoli, Luigi de Magistris restano tra i banchi dell’il consigliere comunale forzista Salvatore Guangi, Domenico Palmieri (Napoli Popolare) e Anna Ulleto (Gruppo misto). “Abbiamo dimostrato così una volta per tutte che esiste una maggioranza di cui fanno parte anche uomini che dovrebbero stare invece dall’altra parte della barricata” tuona Vincenzo Moretto consigliere della Lega mentre con i colleghi applaude ai consiglieri Nella Sala Baroni del ...

