Conflitto in Nagorno-Karabakh: uccisi 10 civili azeri da artiglieria armena (Di martedì 29 settembre 2020) È iniziato da pochi giorni e già rischia di allargarsi a dismisura il Conflitto che si sta consumando tra Armenia e Azerbaijan in Nagorno-Karabakh, un territorio separatista collocato in Azerbaijan ma controllato dall’Armenia. Il Conflitto in Nagorno-Karabakh è scoppiato all’inizio degli anni Novanta e non è mai davvero terminato. Gli scontri tra gli eserciti armeno e azero riprendono periodicamente (le ultime volte nel 2012 e nel 2016), ma sono quasi sempre a bassa intensità e si risolvono nel giro di poche settimane. Negli ultimi giorni, invece, i combattimenti sono stati più violenti. Sono morte almeno 84 persone, tra cui alcuni civili, ed entrambi gli eserciti hanno usato artiglieria, ... Leggi su tpi (Di martedì 29 settembre 2020) È iniziato da pochi giorni e già rischia di allargarsi a dismisura ilche si sta consumando tra Armenia e Azerbaijan in, un territorio separatista collocato in Azerbaijan ma controllato dall’Armenia. Ilinè scoppiato all’inizio degli anni Novanta e non è mai davvero terminato. Gli scontri tra gli eserciti armeno e azero riprendono periodicamente (le ultime volte nel 2012 e nel 2016), ma sono quasi sempre a bassa intensità e si risolvono nel giro di poche settimane. Negli ultimi giorni, invece, i combattimenti sono stati più violenti. Sono morte almeno 84 persone, tra cui alcuni, ed entrambi gli eserciti hanno usato, ...

