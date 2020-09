Confindustria: Landini, 'combattere la precarietà nel lavoro' (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Non credo si sia lamentato quando alle imprese non hanno fatto pagare l'iva. Nessuno vuole vivere di sussidi perché di sussidi non si vive. Ma oggi c'è il problema di fare gli investimenti, quindi non è un problema solo del governo, è anche il fatto di cercare di far ripartire gli investimenti privati. Insisto, il problema è il lavoro e soprattutto combattere la precarietà nel lavoro. Noi abbiamo una produttività più bassa del resto d'Europa non perché la gente lavora meno o fa meno ore, ma perché hanno investito meno in innovazione e ricerca e perché hanno usato molto la precarietà, l'appalto e il subappalto. Questo è il modello che va cambiato e su questo chiediamo al governo e alle ... Leggi su iltempo (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Non credo si sia lamentato quando alle imprese non hanno fatto pagare l'iva. Nessuno vuole vivere di sussidi perché di sussidi non si vive. Ma oggi c'è il problema di fare gli investimenti, quindi non è un problema solo del governo, è anche il fatto di cercare di far ripartire gli investimenti privati. Insisto, il problema è ile soprattuttola; nel. Noi abbiamo una produttività più bassa del resto d'Europa non perché la gente lavora meno o fa meno ore, ma perché hanno investito meno in innovazione e ricerca e perché hanno usato molto la;, l'appalto e il subappalto. Questo è il modello che va cambiato e su questo chiediamo al governo e alle ...

Per il segretario della Cgil, Maurizio Landini, "tutti i diritti legati ai contratti collettivi di lavoro, non solo il salario ma anche la malattia, le ferie, devono diventare diritti minimi garantiti ...

