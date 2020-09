Confindustria | Furlan | ' bene appello Bonomi per Patto vero per sviluppo e lavoro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "La cosa importante che ha detto il presidente di, Carloè questoal governo perché faccia unper loe il. Che poi è la stessa cosa che avevamo chiesto noi un anno fa come Cisl Cgil e Uil al presidente del consiglio Giuseppe Conte". Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Annamariaa margine dell'assemblea di2020. "Noi siamo in una situazione davcomplessa del nostro paese -prosegue- per perdita di produzione industriale e perdita di costi die perché conviviamo con la minaccia continua del virus". Per cui è evidente, ...