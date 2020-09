Confindustria, Bonomi “Serve nuovo grande patto per l'Italia” (Di martedì 29 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Serve un nuovo grade patto per l'Italia. La nuova produttività che serve all'Italia dopo 25 anni di stasi, deve considerare contestualmente le politiche di innovazione, la formazione e l'advance knowledge, la regolazione per promuovere l'efficienza dei mercati, le infrastrutture abilitanti e interventi strutturali per la coesione sociale”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, aprendo l'assemblea di Confindustria. “E' su questo concetto ampio di produttività che si devono concentrare le azione e le politiche dei prossimi anni, con l'obiettivo di massimizzare il ruolo di motore di sviluppo del sistema delle imprese e del lavoro – ha aggiunto – e dare una nuova centralità alla manifattura”. Per ... Leggi su iltempo (Di martedì 29 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Serve ungradeper l'Italia. La nuova produttività che serve all'Italia dopo 25 anni di stasi, deve considerare contestualmente le politiche di innovazione, la formazione e l'advance knowledge, la regolazione per promuovere l'efficienza dei mercati, le infrastrutture abilitanti e interventi strutturali per la coesione sociale”. Lo ha detto il presidente di, Carlo, aprendo l'assemblea di. “E' su questo concetto ampio di produttività che si devono concentrare le azione e le politiche dei prossimi anni, con l'obiettivo di massimizzare il ruolo di motore di sviluppo del sistema delle imprese e del lavoro – ha aggiunto – e dare una nuova centralità alla manifattura”. Per ...

