Confindustria | Bonomi | ' I dipendenti paghino Irpef da soli | come gli autonomi' | ' Basta sussidi | non diventiamo il Sussidistan'

Agenzia_Ansa : Bonomi: 'Il Governo scriva un grande nuovo patto per l'Italia' @Confindustria#ANSA - BPervinca : Reddito di Cittadinanza * Bonomi (Confindustria) * : via i sussidi, non possiamo diventare il Sussidistan. - kimilfung : @VotaSpartaco @bioccolo @klaatu29 bombassei rappresenta l'ala interventista di confindustria, praticamente bonomi è… - LaStampa : Il presidente di Confindustria chiede un patto sulla produttività sul quale concentrare le azioni e le politiche pe… - CozzolinoSalvo : 29-Sep-2020 15:20:27 - #CONFINDUSTRIA, DANNO CERTO PER ITALIA SE GOVERNO RINUNCIA A #MES SANITARIO - #BONOMI -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria Bonomi

ROME, SEP 29 - Confindustria President Carlo Bonomi told Premier Giuseppe Conte on Tuesday that failure is not an option when it comes to the government's use the money from the EU Recovery Fund. "Dec ...L'assemblea di Confindustria 2020 con il presidente Carlo Bonomi. Presenti il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, vari ministri del Governo, la ...