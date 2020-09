Confindustria | Bonomi al Governo |  «Serve un nuovo grande patto per Italia Sul Recovery Fund non si può fallire»

Agenzia_Ansa : Bonomi: 'Il Governo scriva un grande nuovo patto per l'Italia' @Confindustria#ANSA - damorantonio : RT @fattoquotidiano: GIUSEPPE CONTE PARLA ALL'ASSEMBLEA DI CONFINDUSTRIA Segui la diretta [Video] - emanuelapetrucc : RT @confundustria: Presa di posizione netta da parte di Bonomi all'assemblea di Confindustria: 'Serve una rotta precisa per dare significat… - Phastidio : Vedo che Bonomi ha ispirazioni radicali pannelliane, non male Bonomi: «Governo scriva nuovo patto per Italia. Ip… - EmilianoVerga : RT @Confindustria: #IlCoraggiodelFuturo 'Non si viaggia insieme per cambiare luogo. Si viaggia insieme per cambiare idea” È online la prim… -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria Bonomi

ROME, SEP 29 - Confindustria President Carlo Bonomi told Premier Giuseppe Conte on Tuesday that failure is not an option when it comes to the government's use the money from the EU Recovery Fund. "Dec ...Il presidente di Confindustria chiede un patto sulla produttività sul quale concentrare le azioni e le politiche per i prossimi anni.