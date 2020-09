Confindustria, Bonomi al Governo: «Serve un nuovo grande patto per Italia. Sul Recovery Fund non si può fallire». Conte: uniti per sfida ripartenza (Di martedì 29 settembre 2020) «Il coraggio del futuro», è lo slogan dell'assemblea, scelto da Bonomi, che ieri è stato ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme al direttore generale, Francesca Mariotti Leggi su ilsole24ore (Di martedì 29 settembre 2020) «Il coraggio del futuro», è lo slogan dell'assemblea, scelto da, che ieri è stato ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme al direttore generale, Francesca Mariotti

Confindustria : #IlCoraggiodelFuturo 'Non si viaggia insieme per cambiare luogo. Si viaggia insieme per cambiare idea” È online la… - Agenzia_Ansa : Bonomi: 'Il Governo scriva un grande nuovo patto per l'Italia' @Confindustria#ANSA - LeoFerrarin : L'Italia oggi è la Repubblica del SUSSIDISTAN ( Bonomi a Confindustria) - Clamoroso! - PaoloCaioni : RT @meb: Molto interessante Bonomi a Confindustria: siamo d’accordo anche sulla parte sul Mes. Bene Patuanelli che valorizza Industria 4.0… - Irishsara1980 : RT @meb: Molto interessante Bonomi a Confindustria: siamo d’accordo anche sulla parte sul Mes. Bene Patuanelli che valorizza Industria 4.0… -