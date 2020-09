Confcommercio Napoli, Della Corte: Covid, basta restrizioni. De Luca ci ascolti o scatterà la protesta (Di martedì 29 settembre 2020) “Siamo pronti a mobilitarci per manifestare il nostro dissenso contro restrizioni e chiusure che saranno adottate senza averci interpellato”. Lo ha dichiarato Carla Della Corte, presidente Confcommercio Napoli, intervenendo alla trasmissione “Barba e capelli”, condotta da Corrado Gabriele, in onda su Radio Crc. Per Confcommercio non solo il lockdown, ma qualsiasi tipo di restrizione deve essere concordata con le categorie produttive. Della Corte ha poi continuato: “La situazione preoccupa tutte le città campane. De Luca deve incontrare le associazioni di categoria prima di prendere qualunque decisione che riguardi chiusure. Le istituzioni devono confrontarsi con le associazioni che rappresentano il ... Leggi su ildenaro (Di martedì 29 settembre 2020) “Siamo pronti a mobilitarci per manifestare il nostro dissenso controe chiusure che saranno adottate senza averci interpellato”. Lo ha dichiarato Carla, presidente, intervenendo alla trasmissione “Barba e capelli”, condotta da Corrado Gabriele, in onda su Radio Crc. Pernon solo il lockdown, ma qualsiasi tipo di restrizione deve essere concordata con le categorie produttive.ha poi continuato: “La situazione preoccupa tutte le città campane. Dedeve incontrare le associazioni di categoria prima di prendere qualunque decisione che riguardi chiusure. Le istituzioni devono confrontarsi con le associazioni che rappresentano il ...

