Confcommercio Campania: Covid, De Luca affonda la filiera del wedding e degli eventi (Di martedì 29 settembre 2020) “La nuova ordinanza del presidente De Luca, decisa senza confrontarsi con le categorie, scarica ancora una volta completamente sulle imprese le necessità di tutela della salute provocando gravissime perdite in termini economici e occupazionali”. Lo dichiara il direttore generale di Confcommercio Campania, Pasquale Russo. “Annullare feste e ricevimenti con più di 20 persone a prescindere dagli spazi disponibili – spiega Russo – travolge l’intera filiera del wedding e degli eventi, dai ristoratori ai fioristi, con centinaia di eventi già programmati e pagati che salteranno. Le aziende hanno fatto ordini che non potranno revocare e non si prevede alcun risarcimento. Ciò significa distruggere ... Leggi su ildenaro (Di martedì 29 settembre 2020) “La nuova ordinanza del presidente De, decisa senza confrontarsi con le categorie, scarica ancora una volta completamente sulle imprese le necessità di tutela della salute provocando gravissime perdite in termini economici e occupazionali”. Lo dichiara il direttore generale di, Pasquale Russo. “Annullare feste e ricevimenti con più di 20 persone a prescindere dagli spazi disponibili – spiega Russo – travolge l’interadel, dai ristoratori ai fioristi, con centinaia digià programmati e pagati che salteranno. Le aziende hanno fatto ordini che non potranno revocare e non si prevede alcun risarcimento. Ciò significa distruggere ...

