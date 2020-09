Concorso scuola oggi in gazzetta: il calendario e le regole (Di martedì 29 settembre 2020) Concorso scuola: oggi in gazzetta Ufficiale il calendario delle prove e le regole a cui i docenti dovranno attenersi. Il Concorso straordinario per diventare docente di ruolo nelle scuole secondarie inizierà il 22 ottobre prossimo e proseguirà fino al 9 novembre. Il ministero dell’Istruzione ha assicurato che non ci saranno assembramenti e che nei prossimi … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 29 settembre 2020)inUfficiale ildelle prove e lea cui i docenti dovranno attenersi. Ilstraordinario per diventare docente di ruolo nelle scuole secondarie inizierà il 22 ottobre prossimo e proseguirà fino al 9 novembre. Il ministero dell’Istruzione ha assicurato che non ci saranno assembramenti e che nei prossimi … L'articolo proviene da YesLife.it.

riccardo_fra : Il concorso Scuola non è più rinviabile: migliaia di precari aspettano da anni, con il reclutamento di 32mila nuovi… - rtl1025 : ?? 'Il concorso #scuola di cui si discetta è riservato a già assunti senza concorso e limitato sia in prove che in s… - NicolaPorro : La storia folle del #concorso dei #dirigentiscolastici annullato per irregolarità. Il racconto di @MaxDelPapa… - saraosalvatore : RT @ebreieisraele: Perché #azzolina e #governo #conte fanno un #concorso per 30mila #precari nella #scuola? E gli 80 mila assunti col #decr… - MariMario1 : RT @ebreieisraele: Perché #azzolina e #governo #conte fanno un #concorso per 30mila #precari nella #scuola? E gli 80 mila assunti col #decr… -