Concorso scuola, ministra Azzolina: 'Si farà' (Di martedì 29 settembre 2020) La decisione è presa e non si torna indietro nonostante la pioggia di critiche all'interno della stessa maggioranza. 'll Concorso della scuola si farà, oggi escono le date in Gazzetta ufficiale', ha ribadito la ministra dell'Istruzione Azzolina. Le prove prenderanno il via da giovedì 22 ottobre per concludersi nella metà del mese di novembre. A sparare sulla ministra non ... Leggi su lapresse (Di martedì 29 settembre 2020) La decisione è presa e non si torna indietro nonostante la pioggia di critiche all'interno della stessa maggioranza. 'lldellasi;, oggi escono le date in Gazzetta ufficiale', ha ribadito ladell'Istruzione. Le prove prenderanno il via da giovedì 22 ottobre per concludersi nella metà del mese di novembre. A sparare sullanon ...

