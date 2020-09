Concorso scuola, i prof tra la paura del contagio e il sogno (infinito) dell’assunzione (Di martedì 29 settembre 2020) Il Concorso per i docenti precari è diventata la vera patata bollente per l’intera maggioranza. Al centro della disputa vi è l’opportunità o meno di far svolgere il Concorso nelle date indicate: ossia dal 22 ottobre sino a metà novembre. Ma la spaccatura è in primis tra gli insegnanti, divisi tra il desiderio di poter finalmente accedere a una cattedra e la paura di prendere parte a un “evento” che in piena pandemia potrebbe risultare fatale per l’impennata di contagi. L’esigenza di iniziare il Concorso in tempi brevi e concluderlo a metà novembre, si è resa ancor più necessaria dopo che l’anno scolastico, oltre ai problemi legati alla gestione dell’epidemia da Coronavirus, è iniziato con decine di migliaia di ... Leggi su tpi (Di martedì 29 settembre 2020) Ilper i docenti precari è diventata la vera patata bollente per l’intera maggioranza. Al centro della disputa vi è l’opportunità o meno di far svolgere ilnelle date indicate: ossia dal 22 ottobre sino a metà novembre. Ma la spaccatura è in primis tra gli insegnanti, divisi tra il desiderio di poter finalmente accedere a una cattedra e ladi prendere parte a un “evento” che in piena pandemia potrebbe risultare fatale per l’impennata di contagi. L’esigenza di iniziare ilin tempi brevi e concluderlo a metà novembre, si è resa ancor più necessaria dopo che l’anno scolastico, oltre ai problemi legati alla gestione dell’epidemia da Coronavirus, è iniziato con decine di migliaia di ...

riccardo_fra : Il concorso Scuola non è più rinviabile: migliaia di precari aspettano da anni, con il reclutamento di 32mila nuovi… - rtl1025 : ?? 'Il concorso #scuola di cui si discetta è riservato a già assunti senza concorso e limitato sia in prove che in s… - NicolaPorro : La storia folle del #concorso dei #dirigentiscolastici annullato per irregolarità. Il racconto di @MaxDelPapa… - MalangoneMario : RT @SBuffagni: La scuola finalmente sta diventando una delle priorità del nostro Paese. Servono insegnanti preparati e capaci di dare tanto… - infoitinterno : Scuola, il concorso straordinario si terrà dal 22 ottobre -